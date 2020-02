Provvedimento cautelare per Sixthcontinent Europe S.r.l.

Bene per il Codacons il provvedimento cautelare adottato dall’Antitrust nei confronti della società Sixthcontinent Europe S.r.l., ma ora l’associazione chiede rimborsi in favore dei consumatori ed è pronta a scendere in campo a tutela degli utenti coinvolti.

CODACONS: ACCOLTE NOSTRE RICHIESTE

“Già da tempo queste società che offrono sconti tramite shopping card o con meccanismi anomali di vendita senza offrire adeguate garanzie ai consumatori erano finite nel mirino del Codacons, attraverso esposti alle autorità competenti – spiega il presidente Carlo Rienzi – E’ importante che ora tutti gli utenti che non hanno potuto utilizzare le card acquistate né far valere il diritto al rimborso siano indennizzati e ottengano in modo veloce la restituzione dei soldi spesi”.

ORA RIMBORSI IN FAVORE DEI CONSUMATORI. PRONTI AD ASSISTERE UTENTI

In tal senso il Codacons si mette fin da ora a disposizione dei consumatori coinvolti per attivare le azioni legali del caso, qualora non sia riconosciuto loro il rimborso cui hanno diritto in caso di ostacoli nell’utilizzo delle shopping card.

