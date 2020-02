Appendino: “Le Istituzioni hanno concentrato tutte le proprie forze nell’affrontare l’emergenza”

Così la prima cittadina torinese sulla sua pagina Facebook:

Come sapete, sono stati individuati in Italia dei focolai di COVID-19, e abbiamo registrato anche 1 caso proprio a Torino e 2 a Cumiana. È importante ricordare che i casi accertati riguardanti il nostro territorio, per il momento, non sono aumentati. Questa è indubbiamente una buona notizia.

Le Istituzioni hanno concentrato tutte le proprie forze nell’affrontare questa emergenza. Abbiamo tutti gli elementi per superare la crisi, grazie a un lavoro intenso e coordinato di tutte le Istituzioni. Nonché alla collaborazione della cittadinanza, che non sta mancando.

Vorrei dunque rassicurare le cittadine e i cittadini che non sono soli e che, dal primo momento, le Istituzioni e gli organi competenti stanno lavorando per tutelare la sicurezza e la salute di tutta la comunità.