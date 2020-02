Coronavirus: i fautori della sanità privata dove sono?

In momenti d’emergenza come questi. mi chiedo dove siano i fautori della sanità privata? Dove sono i grandi statisti che nel corso degli ultimi trent’anni hanno tagliato di tutto e di più nella sanità pubblica? Per decenni ci hanno fatto credere che il privato è bello ed è più efficiente del pubblico ma basta un virus a far saltare in aria questa tesi bislacca. Farei curare i fautori dei Pronto Soccorso privati e della sanità privata malati di Coronavirus dall’efficientissima sanità privata. Giusto per far capire loro quanto sbagliata se non disumana è la loro visione della realtà.

Hanno smantellato fior di ospedali nella logica che la saluta dei cittadini debba essere gestita come fosse un obiettivo aziendale che deve creare profitto e non, invece, una garanzia universale che permette ai cittadini di vivere in uno stato civile. Nel meridione ci sono vaste aree senza un Pronto Soccorso. I concorsi d’accesso, poi, sono diventati cosa per gli amici degli amici, dove i bravi hanno la colpa di essere meritevoli e non il pregio di essere raccomandati.

Sanità pubblica di fronte una dura prova

Nonostante ciò, ci sono eroi che se ne fregano delle lacune e grazie al loro cuore e al loro talento, garantiscono ricoveri dignitosi. Il personale e le strutture mediche oggi sono al collasso e l’emergenza Coronavirus aggraverà ancor di più la situazione. Sono convinto, però, che i nostri medici, i nostri eroi della sanità pubblica ancora una volta sapranno offrirci cure degne di un paese civile.

Non dimentichiamolo quando l’emergenza sarà finita.