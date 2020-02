Di Maio, Coronavirus: “Sono ore delicate”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Sono ore delicate. Lo Stato in tutte le sue articolazioni sta lavorando al massimo per far fronte all’epidemia del Coronavirus.

E credo che proprio in questi momenti bisogna mostrare unità e compattezza. Solo così potremo dare il meglio per aiutare tutti i nostri connazionali in patria e all’estero.