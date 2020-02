Morra (M5S): “L’importante è fottere lo Stato”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

L’importante è togliere soldi (e dunque risorse) a tutti noi per concederli illecitamente (e dunque immoralmente) ad alcuni, i furbi che frodando le regole pensano che il rispetto delle stesse sia per i babbei, gli onesti!

L’importante è pensare ed agire come se non esista la legalità come dimensione che difende i più deboli, perché i più deboli evidentemente devono essere schiacciati.

Provo vergogna per questi soggetti e queste meschinità. Se il nostro paese non capisce che è decisivo un cambio di passo morale e culturale, nessuna indagine giudiziaria potrà esser decisiva.