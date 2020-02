Il Lazio è protagonista del mercato florovivaistico italiano

Il Lazio, con 54 espositori sui 780 in fiera, vale il 10% del mercato nazionale di Piante e Fiori: un giro di affari di 116 milioni di euro alla produzione regionale, al 4° posto della classifica nazionale.

Inoltre, è di oltre 40 milioni di euro il valore alla produzione vivaistica, pari al 3% della produzione nazionale (9° posto in classifica).

Sugli scudi

Lazio sugli scudi per la sesta edizione di Myplant & Garden (26-28 febbraio, FieraMilano Rho), il Salone professionale del verde tra i più importanti nel mondo. 780 le aziende nei padiglioni da tutti i continenti, a formare una mega-serra di 45.000 mq in cui i protagonisti sono fiori, piante, vasi, prati, alberi, macchinari, edilizia green e accessori per la filiera verde. Oltre 220 le delegazioni di buyer ufficiali da Europa, Asia, Nord America, Medio Oriente, Africa e Australia; enti e istituzioni locali da tutta Italia e dall’Europa.

Valore in crescita

Il valore della produzione italiana di fiori e piante, in crescita (+1%), è stimato in 2,57 miliardi di euro, pari al 4,7% della produzione agricola italiana a prezzi di base. A questi dati si aggiungono le quote derivanti da vasi, terricci e substrati, superando i 3 miliardi euro alla produzione.

Boom delle esportazioni del prodotto verde italiano: “Le esportazioni, cresciute del 7,6% in un anno, hanno raggiunto la quota da record storico di 884 milioni di euro, 706 dei quali di puro ‘Made in Italy’, che registra un +9,3% in termini di valore sull’anno precedente” – comunicano gli organizzatori di Myplant.