Fiumicino, Caroccia: “pronti 462 mila euro per le scuole”

“Ci sono 462,6 mila euro pronti per migliorare le scuole del nostro Comune”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

Le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici Caroccia

“Nello specifico, 170 mila euro che arrivano da un bando del Ministero dell’Interno per il risparmio energetico saranno spesi per rifare tutte le finestre della scuola di Aranova – spiega Caroccia -. Un intervento, che, appunto, permetterà non solo ai bambini e alle bambine di avere aule più confortevoli, ma anche alla scuola di risparmiare sulla spesa per il riscaldamento”.

“Sempre grazie ad un bando del Ministero, potremo usufruire di fondi per gli studi di fattibilità per il rifacimento dei tetti di 14 scuole – continua l’assessore -. Si tratta di finanziamenti pari a 7 mila euro per ciascuna scuola, per un totale di 92,5 mila euro in totale”.

“Infine, ma non meno importante – prosegue Caroccia – è stato approvato in giunta il progetto per il rifacimento del porticato esterno della scuola di Granaretto. Un intervento pari a 200 mila euro”.

“Quello sulle scuole – conclude l’assessore – è un impegno che questa amministrazione ha mantenuto costantemente nel tempo, fin dall’inizio del primo mandato. Lo dimostrano le costruzioni delle scuole di Focene e di via Coni Zugna, i continui interventi in moltissimi altri istituti, i lavori attualmente in corso per la costruzione della nuova palestra della scuola Segrè, solo per fare qualche esempio. Su questa linea intendiamo continuare fino alla fine del nostro mandato”.

Le scuole interessate

Le scuole interessate da questi studi sono: scuola media C. Colombo, scuola media Via Copenaghen, scuola materna Isola dei Tesori – Via Coni Zugna, scuola elementare e media Via Varsavia, scuola S. Giusto – Fregene, scuola Grassi, scuola materna S. Isidoro, scuola media S. Giorgio – Maccarese, scuola materna ed elementare di Tragliatella, scuola materna ed elementare di Torrimpietra, scuola elementare Rodano, scuola materna elementare e media di Passoscuro, scuola materna ed elementare Marchiafava, scuola materna ed elementare Madonnella.