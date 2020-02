Morra (M5S): “A cosa serve la pressione, democratica e pacifica, di una piazza gremita”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

E se riflettiamo sul singolare tempismo di questa decisione, capiamo perché i cittadini in piazza possano essere importanti per salvaguardare i risultati già ottenuti in questi pochi mesi di rivoluzione culturale e politica avviata da quando siamo maggioranza relativa in Parlamento e forza di Governo.

Forza! Questa sconvocazione è anche una nostra vittoria. Non abbiamo vinto la guerra, certo, ma abbiamo fatto capire che non siamo disposti a perderla senza combattere…e già questo ha indotto a più miti consigli i fautori del privilegio.