Di Maio: “A ogni singola persona presente in piazza voglio dire grazie”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Vi prometto che in ogni tappa che farò all’estero porterò con me una piccola parte del vostro entusiasmo. Mi servirà a far capire alle persone che incontrerò che il nostro Paese è composto da gente perbene, capace e che non molla. Ma soprattutto, che pensa al futuro, al futuro dei proprio figli. Questa è l’Italia che sono orgoglioso di rappresentare in giro per il mondo.

A ogni singola persona presente in piazza oggi a Roma voglio dire: grazie.

Daremo sempre il massimo per portare avanti le istanze di ogni singolo cittadino che crede in un Paese migliore, più bello e pieno di speranza.