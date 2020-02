Raggi: “Iniziati i lavori di riqualificazione in Via di Tor Sapienza”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Sono iniziati i lavori di riqualificazione in Via di Tor Sapienza. È una delle vie più importanti della periferia est di Roma quartiere, che collega via Prenestina a via Collatina, ed è percorsa ogni giorno da migliaia di automobilisti.

Dopo anni di scarsa manutenzione, interveniamo con un lavoro completo: asfalto nuovo, pulizia delle caditoie e verifica approfondita della rete fognaria e del sistema di smistamento delle piogge.