Incidente Frecciarossa: scambio difettoso

Dopo le rivelazioni odierne dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie in merito al deragliamento del treno Frecciarossa a Ospedaletto Lodigiano, il Codacons chiede di attuare verifiche immediate su tutta la rete ferroviaria italiana a garanzia dei viaggiatori.

CODACONS: SUBITO VERIFICHE SU TUTTA LA RETE

L’Ansf ha infatti rivelato che alla base del deragliamento vi sarebbe un difetto interno all’attuatore dello scambio, che potrebbe aver contribuito a provocare l’incidente – spiega il Codacons – Se così fosse, è evidente la necessità di una verifica immediata sugli attuatori di identica marca e modello installati lungo la rete, allo scopo di escludere analoghi difetti o malfunzionamenti che possano mettere a rischio la sicurezza ferroviaria.

SE CONFERMATO DIFETTO SI APRE STRADA AD AZIONE RISARCITORIA CONTRO SOCIETA’ PRODUTTRICE DEL COMPENENTE

Se le perizie della Procura dovessero confermare un nesso tra il deragliamento e il difetto dell’attuatore dello scambio, si aprirebbe inoltre la strada ad una maxi azioni risarcitoria nei confronti della società produttrice che fornisce il componente in questione a Rfi.

