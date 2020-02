Fornaro: “Ora concentrarsi su crescita”

La riforma della giustizia e della prescrizione sono temi sicuramente importanti ma ora il governo si deve concentrare sulla ripresa economica e sulla crescita del nostro Paese.

Far ripartire l’occupazione

Dopo aver evitato 23 miliardi di tasse e lavorato alla riduzione delle tasse sul lavoro e sulla sanità, occorre da subito mettere in campo un piano straordinario di investimenti pubblici in campo ambientale e a difesa di un territorio fragile come il nostro per far ripartire l’occupazione e il lavoro. Questo dovrebbe essere l’imperativo di tutta la maggioranza.