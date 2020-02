Firenze: San Valentino con l’arte di Za

Il 14 febbraio ‘San Valentino’, festa che trae origine dall’antico impero romano, è un giorno particolare, da dedicare e condividere con le persone amate. Anche quest’anno saranno numerose le iniziative promosse dal Comune per questa occasione, in particolar modo con l’arte vitale dello street artist Alan Zeni in arte Za. Tante le strade che dal 10 al 16 febbraio saranno tappezzate con i manifesti raffiguranti le opere del’artista, immagini che attraverso la gestualità del bacio si rivolgono alla parte più emotiva di chi osserva, perché poche cose sono capaci di toccarci nel profondo più di un bacio dato con amore.

I manifesti saranno affissi nelle seguenti strade

Vviale Volta, via Pacinotti, viale Strozzi, via Vittorio Emanuele, via Allende, Via di Villamagna, viale Volta, via da Schio, via Circondaria, via Allende

Inoltre

In Palazzo vecchio sarà fruibile al pubblico dal 13 al 16 febbraio nel Cortile di Michelozzo un’installazione a forma di cuore

A Santa Maria Novella due cuori di fiori rossi saranno protagonisti della piazza per una decina di giorni a partire dal 14 febbraio. L’istallazione a cura dei giardinieri comunali e realizzata in omaggio a tutti gli innamorati, sarà accompagnata da due panchine rosse per ricordare, anche nel giorno di San Valentino, la lotta contro il femminicidio.