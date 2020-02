Raggi: “Riaperta al traffico Via Riserva della Torretta”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Per questo abbiamo aspettato che fossero completate tutte le verifiche sulla struttura del viadotto prima di riaprire la strada al transito della auto. E non solo: abbiamo anche riqualificato l’asfalto, pulito le caditoie, ripristinato la segnaletica, rimosso la vegetazione infestante e i rifiuti che erano stati sversati illegalmente nell’area.

Un lavoro di messa in sicurezza e riqualificazione completa, che restituisce alla città una strada più sicura. Soprattutto per le migliaia di persone che ogni giorno la percorrono in auto o in scooter.