Raggi: “Abbiamo dichiarato guerra ai furbetti del pass disabili”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

A Roma abbiamo dichiarato guerra ai furbetti del pass disabili. Occupare con l’auto un posto riservato senza averne titolo o addirittura utilizzare permessi assegnati a persone decedute sono comportamenti indecenti e inaccettabili.

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale proseguono con i loro controlli in tutta la città contro #IfurbettiDelPass: solo nel 2019 ne sono stati fatti circa 60mila. E per contrastare questo odioso fenomeno durante lo scorso anno sono state elevate quasi 17mila sanzioni.

Guardiamo un po’ di numeri: ben 9.200 multe per sosta selvaggia su spazi riservati a persone con disabilità e altre 4.600 per parcheggi irregolari davanti agli scivoli dei marciapiedi, rendendo di fatto impossibile il passaggio a chi si muove con la sedia a rotelle. Numerose sanzioni riguardano invece l’utilizzo improprio del permesso o delle strutture riservate agli invalidi.