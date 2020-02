Il restauro delle grandi sculture simbolo di Firenze

Approvato il progetto di restauro dei grandi gruppi scultorei di Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria e Piazzale Michelangelo. L’iniziativa sarà finanziata dalla maison Ferragamo.

I grandi restauri proseguono

Proseguono i grandi restauri del patrimonio artistico fiorentino tramite il finanziamento con ‘art bonus’. Stavolta sarà la maison Ferragamo a farsi carico di un nuovo grande progetto di restauro, quello che vedrà interessate le statue prospicienti la facciata di Palazzo Vecchio, ovvero Ercole e Caco di Baccio Bandinelli, la copia del David di Michelangelo e la copia di Giuditta e Oloferne di Donatello, oltre alla statua equestre di Cosimo I di Piazza Signoria fatta dal Giambologna e alla copia in bronzo del David a Piazzale Michelangelo. Il restauro, che prenderà il via prossimamente, sarà possibile grazie all’erogazione liberale ex Art Bonus di 1.093.750 di euro da parte della Salvatore Ferragamo SpA per il triennio 2019-2021.