Da Confesercenti la piattaforma digitale anti-spreco alimentari

Evitare che le eccedenze diventino spreco, usandole invece per alimentare un circolo virtuoso di solidarietà, tracciabile e certificata, conveniente per chi dona e sicuro per chi riceve.

Obiettivo di BitGood

È questo l’obiettivo di BitGood di Confesercenti, la prima piattaforma digitale anti-spreco che integra una tecnologia a registro distribuito per mettere in relazione in modo semplice e privo di rischi chi possiede delle eccedenze alimentari con le organizzazioni no profit che ne effettuano la ridistribuzione.