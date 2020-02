Frosinone, sospensione idrica Acea: scuole chiuse martedì

A seguito della comunicazione di Acea Ato5, in merito alla sospensione del flusso idrico prevista per martedì 11 febbraio, dalle ore 08:00 fino alle ore 23:00, il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, ha disposto la chiusura per l’intera giornata di martedì di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, degli Asili Nido e di ogni altra struttura didattica del territorio comunale.

Tutelare le condizioni igienico sanitarie

L’ordinanza è stata emessa al fine di tutelarne le condizioni igienico-sanitarie oltre che in relazione alle esigenze idriche connesse agli impianti di riscaldamento. Da Acea, fanno sapere che Il regolare ripristino del servizio è previsto durante la notte tra i giorni 11 e 12 febbraio 2020 (salvo imprevisti).