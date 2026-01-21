Ue: Coldiretti Lazio, più controlli e stop alle importazioni sleali da ovunque arrivino

Fermare le importazioni sleali di cibi che non rispettano gli standard europei e che mettono a rischio la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori. È questa la richiesta di Coldiretti, che chiede regole uguali per tutti e maggiori controlli alle frontiere, dove oggi solo il 3% delle merci viene fisicamente verificato.

La posizione è stata ribadita a Strasburgo, dove oltre mille agricoltori hanno sfilato in corteo fino al Parlamento Europeo, guidati dal presidente Ettore Prandini e dal segretario generale Vincenzo Gesmundo, insieme agli agricoltori francesi della Fnsea. Alla mobilitazione ha preso parte anche Coldiretti Lazio con le federazioni provinciali di Roma, Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone.

La mobilitazione a Strasburgo e la richiesta di reciprocità

Secondo Coldiretti, le stesse regole seguite dalle imprese agricole europee devono essere rispettate da chiunque voglia esportare prodotti alimentari nel mercato Ue, da qualunque Paese provenga. La mancanza di reciprocità e di controlli adeguati, sottolinea l’organizzazione, penalizza le aziende agricole europee e mette a rischio la sicurezza alimentare dei cittadini.

La manifestazione di Strasburgo si inserisce in un percorso di protesta più ampio che punta a riportare al centro dell’agenda europea la difesa delle produzioni agricole, del reddito degli agricoltori e della salute dei consumatori.

Le critiche alla Commissione europea

Nel comunicato, Coldiretti denuncia quella che definisce una “deriva autocratica e ideologica” imposta dalla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, accusata di star mettendo in crisi l’agricoltura europea e la sovranità alimentare del continente. Secondo l’organizzazione, la Commissione avrebbe il dovere di difendere le produzioni europee, i cittadini consumatori e la sicurezza del cibo.

Viene inoltre criticata la gestione burocratica del settore agricolo, che sottrarrebbe fino a 100 giorni di lavoro all’anno alle aziende per adempimenti ritenuti inutili, mentre l’assenza di reciprocità trasformerebbe il commercio internazionale in un’arma contro l’Europa.

Trasparenza, etichettatura e controlli alle frontiere

Tra le richieste avanzate da Coldiretti c’è la trasparenza totale, con l’origine obbligatoria in etichetta per tutti i prodotti e l’abolizione del meccanismo del codice doganale dell’ultima trasformazione, definito un inganno per i consumatori.

Il segretario generale Vincenzo Gesmundo ha richiamato l’attenzione su quanto osservato nel porto di Rotterdam, definito “la porta degli inferi”, da cui entrerebbero in Europa prodotti di scarsa qualità. Coldiretti chiede controlli che riguardino tutte le merci importate, sia sotto il profilo qualitativo sia, soprattutto, sotto quello della salubrità, evidenziando come in molti Paesi extra Ue vengano ancora utilizzati fitofarmaci e sostanze vietate in Europa da oltre quarant’anni.

Il nodo Mercosur e le prossime iniziative

Il negoziato sul Mercosur viene indicato come l’emblema delle criticità dell’attuale politica commerciale europea: un accordo che, secondo Coldiretti, favorirebbe l’importazione di prodotti senza reciprocità e senza adeguati controlli sanitari e ambientali, aprendo la strada ad altri trattati potenzialmente dannosi per l’agricoltura europea.

Il presidente Ettore Prandini ha ribadito che la protesta proseguirà finché non verranno garantite trasparenza, controlli e coerenza nelle politiche commerciali della Commissione europea, a tutela del lavoro degli agricoltori e dei cittadini consumatori. La mobilitazione, conclude Coldiretti, continuerà nei prossimi giorni e nei prossimi mesi fino al ripristino di un quadro politico e commerciale capace di difendere agricoltura, cittadini e sovranità alimentare europea.