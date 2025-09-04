Bando florovivaismo, Coldiretti Lazio: “Segnale concreto di attenzione al settore”

Coldiretti Lazio accoglie con soddisfazione la pubblicazione del bando da quasi un milione di euro a sostegno delle imprese florovivaistiche del territorio, annunciato dall’assessore regionale al Bilancio e Agricoltura, Giancarlo Righini.

Il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri

“Il florovivaismo è una delle eccellenze del nostro territorio – dichiara il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri –. Un comparto che unisce tradizione e innovazione, garantisce occupazione e rappresenta un valore aggiunto non solo per l’economia, ma anche per la qualità della vita, la bellezza dei nostri paesaggi e la sostenibilità ambientale”.

Un settore che nel Lazio garantisce occupazione e valore economico, oltre a svolgere un ruolo fondamentale nella cura del paesaggio, nella qualità della vita e nella tutela dell’ambiente.

“La scelta della Regione Lazio di destinare nuove risorse al settore – conclude Granieri – è un segnale concreto di attenzione verso i nostri imprenditori, che ogni giorno affrontano sfide importanti e hanno bisogno di strumenti rapidi ed efficaci per crescere e innovare”. L’apertura delle domande online dal 9 settembre rappresenta un’opportunità da cogliere per rafforzare un comparto strategico per l’agricoltura.