Gio, 04 Settembre, 2025

Bando florovivaismo, Coldiretti Lazio: “Segnale concreto di attenzione al settore”

coldiretti

Coldiretti Lazio accoglie con soddisfazione la pubblicazione del bando da quasi un milione di euro a sostegno delle imprese florovivaistiche del territorio, annunciato dall’assessore regionale al Bilancio e Agricoltura, Giancarlo Righini.

Il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri

“Il florovivaismo è una delle eccellenze del nostro territorio – dichiara il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri –. Un comparto che unisce tradizione e innovazione, garantisce occupazione e rappresenta un valore aggiunto non solo per l’economia, ma anche per la qualità della vita, la bellezza dei nostri paesaggi e la sostenibilità ambientale”.

Un settore che nel Lazio garantisce occupazione e valore economico, oltre a svolgere un ruolo fondamentale nella cura del paesaggio, nella qualità della vita e nella tutela dell’ambiente.

“La scelta della Regione Lazio di destinare nuove risorse al settore – conclude Granieri – è un segnale concreto di attenzione verso i nostri imprenditori, che ogni giorno affrontano sfide importanti e hanno bisogno di strumenti rapidi ed efficaci per crescere e innovare”. L’apertura delle domande online dal 9 settembre rappresenta un’opportunità da cogliere per rafforzare un comparto strategico per l’agricoltura.

Autore

Immagine di Emanuele Bompadre

Emanuele Bompadre

Emanuele è un blogger appassionato di web, cucina e tutto quello che riguarda la tecnologia. Motociclista per passione dalle sportive alle custom passando per l'enduro, l'importante è che ci siano due ruote. Possessore di una Buell XB12S è un profondo estimatore del marchio americano.

