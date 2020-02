Raggi: “La Metro C va avanti”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

La futura stazione-museo di piazza Venezia della metro C prende forma: ormai siamo arrivati alle fasi finali ed entro pochi mesi saremo pronti a consegnare il progetto al ministero delle Infrastrutture dei trasporti. In questo modo otterremo i finanziamenti per realizzare l’opera. È un risultato importante per i cittadini che hanno visto nascere i cantieri della metro C ormai più di dieci anni fa.