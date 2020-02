Stop agli indennizzi per i risparmiatori truffati dalle banche

Ancora una volta i risparmiatori truffati dalle banche vengono umiliati dallo Stato. Così il Codacons commenta lo stop delle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio all’emendamento che avrebbe introdotto la possibilità di un anticipo del 40% dell’indennizzo per azionisti, risparmiatori e obbligazionisti truffati dalle banche in crisi.

CODACONS: RISPARMIATORI UMILIATI. TEMPI PER RIMBORSI SEMPRE PIU’ LUNGHI

“Con tale decisione i tempi dei rimborsi in favore dei risparmiatori coinvolti nei crac delle banche si allungano a dismisura – spiega il presidente Carlo Rienzi – Già oggi chi ha perso i propri risparmi investiti in azioni e obbligazioni ha dovuto attendere anni per veder riconosciuti i propri diritti e per molti di loro, come i risparmiatori della Popolare di Bari, ancora non vi è alcuna certezza circa i ristori”.

“L’anticipo di parte dei rimborsi era una misura di buon senso e di sostegno per chi ha visto andare in fumo i risparmi di una vita, ma con la decisione odierna si è voluto infliggere una ulteriore umiliazione ai piccoli investitori truffati” – conclude Rienzi.

