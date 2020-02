Di Maio: “Il sistema Italia funziona”

Così il ministro sulla sua pagina Facebook:

Capisco che in questo momento ci sia qualcuno che non vede l’ora di cavalcare qualsiasi cosa pur di fare notizia, ma non sono le strumentalizzazioni politiche ad aiutare il Paese, bensì i fatti.

Sono stati e sono ancora giorni di grande lavoro per la Farnesina per gestire l’epidemia del Coronavirus.

L’Unità di Crisi della Farnesina, tutto il corpo diplomatico e la nostra agenzia per la Cooperazione allo sviluppo stanno assistendo i cittadini italiani in Cina, uno ad uno. Stanno dando massimo sostegno al Governo cinese e al popolo cinese con aiuti umanitari e stiamo lavorando con le autorità civili e militari per gestire il blocco dei voli da e per la Cina.

Qui serve serietà e professionalità.

Il sistema Italia sta funzionando. E io ne sono orgoglioso