Bolzano Vicentino (VI), sequestrata azienda per il trattamento rifiuti per assenza di autorizzazioni

I Carabinieri del NOE di Treviso, nell’ambito delle costanti attività di prevenzione e repressione finalizzate al contrasto dei reati ambientali e coordinate a livello nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale, hanno sottoposto nei giorni scorsi a sequestro preventivo una ditta con sede a Bolzano Vicentino (VI), operante nel settore del recupero di rifiuti di materiale plastico.

Ripetute violazioni della legge

I militari dell’Arma hanno accertato che la ditta – già cancellata dal Registro Provinciale delle imprese per pregresse ripetute inadempienze e non legittimata a svolgere alcuna attività – aveva continuato a raccogliere e recuperare rifiuti plastici in aperta violazione alle prescrizioni impartite dagli organi competenti.

Nel corso di un controllo e dei successivi accertamenti è stato rilevato che grandi quantità di rifiuti, anche a matrice pericolosa, continuavano ad essere introitati per la lavorazione e venivano stoccati anche in aree interne ed esterne non consentite, così da rendere ingombre ed inaccessibili intere zone dell’impianto, con conseguente grave pregiudizio ai fini della sicurezza.

Rischio concreto di danno all’ambiente

Inoltre, i rifiuti erano privi di un’adeguata copertura dalle acque meteoriche, rendendo così concreto il rischio di trascinamento nel terreno di sostanze nocive per l’ambiente.

Verificata la situazione di estrema criticità, i Carabinieri del NOE – coordinati dalla Procura della Repubblica di Vicenza – hanno richiesto l’emissione di un decreto di sequestro preventivo all’A.G., che ha recepito integralmente l’ipotesi accusatoria concordando con la proposta investigativa.

Sono stati quindi apposti i sigilli all’intera area aziendale, comprensiva del fabbricato e delle pertinenze esterne, di comprensivi 3.000 metri quadri circa.

Il legale rappresentante della ditta, un cittadino italiano di nazionalità siriana, residente a Padova, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per il reato di “gestione illecita di rifiuti”.

