Appendino: “Parliamoci chiaro…”

Così la prima cittadina di Torino sulla sua pagina Facebook:

Noi siamo per la massima tutela di tutta la comunità, di cui, senza dubbio, fanno parte bar, ristoranti, chioschi. Che hanno, tra gli altri, il preziosissimo ruolo di presìdi del territorio e di elementi qualitativi.

È pura follia pensare che un’Amministrazione – qualsiasi Amministrazione, in qualsiasi Città – voglia operare contro il loro interesse o contro la loro tutela.

Chiarito ciò, andiamo al dunque della vicenda dehors, di cui tanto si sta dibattendo in questi giorni.

Quando ci siamo insediati abbiamo trovato un “Regolamento dehors” che, come riconosciuto dai commercianti e dalle associazioni di categoria stesse, era inadatto a gestire la complessa situazione di queste strutture in una Città come Torino.

Dunque, da subito, ci siamo messi al lavoro per fare ordine.

Già all’epoca il quadro era sconfortante

1 dehor su 4 non era in regola. Il 25%. Una enormità.

Il risultato era (ed è) sotto gli occhi di tutti.

Veri e propri obbrobri posizionati in diverse strade, compresi i luoghi aulici del centro storico. Strutture che dovrebbero essere “aperte” o che sono nate come tali ma che, nel frattempo, sono diventati padiglioni con tutti i comfort. Riscaldati in inverno e rinfrescati in estate. A tutti gli effetti prosecuzioni dei locali principali. Altro che dehor.

Ora: “qual è il problema”? direte voi

Il problema c’è. Ed è bello grosso. Innanzitutto è una questione di correttezza.

Se un regolamento prevede una determinata struttura e per essa vengono rilasciate le licenze, sarebbe buona norma creare esattamente quella struttura. Facendosi autorizzare eventuali modifiche.

Invece, nel corso degli anni – con una inspiegabile cecità politica – sono state installate e/o trasformate strutture che nulla avevano a che fare con i disegni depositati negli uffici competenti.

Concorrenza sleale. Un vero e proprio insulto ai tantissimi commercianti onesti che si sono sempre attenuti alle regole, nell’interesse di tutta la Città. E a cui va il nostro ringraziamento.

Poi è anche, banalmente, una questione economica. Quello su cui viene svolta l’attività dei dehor è suolo pubblico. Di tutti. I dehor prevedono il pagamento di quel suolo pubblico per l’utilizzo previsto. Se poi invece l’utilizzo cambia e gli spazi diventano a tutti gli effetti una prosecuzione dei locali principali, allora si sta utilizzando il suolo pubblico per interessi privati. Capite che non è accettabile.

Cosa ha fatto la Città?

Come vi dicevo ci siamo messi subito al lavoro per superare una situazione (l’ennesima) lasciata a se stessa da troppi anni.

Dal 2016 in avanti sono stati mandati avvisi. Numerosi avvisi. Con tempi più che congrui per regolarizzare le posizioni.

Primo avviso, secondo avviso, terzo avviso. Al quarto, dopo tre anni, siamo costretti a intervenire.

Nel frattempo abbiamo anche redatto un nuovo regolamento. Che, chiariamoci anche qui, non c’entra NULLA con le polemiche che state vedendo in questi giorni poiché si riferiscono tutti alle vecchie normative.

Quando dunque leggete titoli come: “Per colpa dei nuovi regolamenti X deve chiudere” è banalmente falso.

I nuovi regolamenti

I nuovi regolamenti prevedono i padiglioni – ovvero proprio le strutture chiuse su tutti i lati – anche nel Centro Storico, cosa che prima era vietata (leggi, tutti quelli che fino ad oggi avete visto nel Centro Storico, non erano a norma).

Certo, per i motivi sopra esposti i costi di occupazione del suolo pubblico saranno diversi. E ci mancherebbe. Chi allestisce una struttura chiusa e riscaldata non può pagare la stessa cifra di chi mette un ombrellone e due tavolini.

E, inoltre, in accordo con la Sovrintendenza, ci saranno vincoli paesaggistici a cui adeguarsi. Spero converrete con me che, in una Città come Torino, riconosciuta in tutto il mondo per la sua bellezza e la sua eleganza, non possono spuntare cubi di metallo che nulla c’entrano con il contesto.

Questa una breve sintesi. Lasciando perdere, per il momento, casi singoli che, vi assicuro, hanno ben poco da recriminare.

Fatemi concludere ringraziando, per il suo prezioso lavoro, l’Assessore al commercio Alberto Sacco, le associazioni di categoria, la Sovrintendenza e, in particolare, le centinaia e centinaia di esercenti che si sono sempre comportati in maniera impeccabile. Nel rispetto della Città e dei cittadini. A loro va la nostra più profonda riconoscenza.