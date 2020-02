Prezzi, le nuove abitudini delle famiglie. Nel pianiere e-car e consegna pasti a domicilio

Bene l’ingresso di nuovi beni nel paniere, ma sbagliate alcune modifiche dei pesi operate dell’istituto di statistica. Lo afferma il Codacons, commentando l’aggiornamento del paniere Istat attraverso il quale viene calcolata l’inflazione.

CODACONS: INGRESSO NUOVI PRODOTTI RISPECCHIA CAMBIAMENTI ABITUDINI DELLE FAMIGLIE

“L’ingresso di auto elettriche ed ibride, monopattini elettrici, sushi take away e consegna di pasti a domicilio è sicuramente corretto, perché tale scelta rispecchia le modifiche delle abitudini di acquisto delle famiglie, e consente di ottenere dati sulle spese dei consumatori più vicini alla realtà – spiega il presidente Carlo Rienzi – Ciò che invece non ci convince sono i cambiamenti dei pesi all’interno del paniere decisi dall’Istat. Appare assolutamente incomprensibile la riduzione di peso per il comparto “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili”, una delle voci che ha registrato l’inflazione media più alta nel 2019 determinando lo scorso anno un aggravio di spesa pari a +140,8 euro per la famiglia media e quasi +150 euro per un nucleo con due figli”.

MA SBAGLIATO RIDURRE IL PESO DELLA DIVISIONE “ABITAZIONE”. E’ VOCE CHE INCIDE FORTEMENTE SUI BILANCI FAMILIARI

“Proprio le spese legate all’abitazione sono quelle che, assieme all’alimentazione e ai trasporti, incidono maggiormente sui bilanci familiari, e una riduzione del loro peso all’interno del paniere ha effetti diretti sul tasso d’inflazione” – conclude Rienzi.

