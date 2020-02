Conte: “A Londra insieme al Primo Ministro Boris Johnson”

Così il premier Giuseppe Conte sulla sua pagina Facebook:

A Londra insieme al Primo Ministro Boris Johnson ho avuto il piacere di lanciare #COP26, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, presieduta quest’anno dalla Gran Bretagna in partenariato con l’Italia. Dalla collaborazione tra i nostri due Paesi, fondata su solidi vincoli di amicizia, sono convinto si svilupperà una proficua intesa, per fare della Conferenza di Glasgow di quest’anno una tappa fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici.

L’Italia si è battuta per un loro coinvolgimento. Oltre alla conferenza preparatoria (Pre-Cop), ospiteremo in autunno, a Milano, la “Youth for the Cop”, evento che richiamerà nel nostro Paese giovani da tutto il mondo, desiderosi di fare sentire la propria voce, incidendo attivamente nei processi decisionali.