Raggi: “Inaugurato un altro Punto Roma Facile all’interno del Centro Sociale Anziani di Ottavia”

Oggi abbiamo inaugurato a Roma un altro Punto Roma Facile all’interno del Centro Sociale Anziani di Ottavia, nel Municipio XIV. In questo spazio, grazie all’assistenza dei ‘facilitatori digitali’, si aiuterà chi non è abituato a usare il computer a navigare in internet, effettuare ricerche, e accedere ai principali servizi online.

Obiettivi diversi

Gli obiettivi dei Punti Roma Facile sono diversi: avvicinare nuove e vecchie generazioni, facilitare la vita dei cittadini attraverso l’utilizzo della tecnologia e superare il digital divide. Si potrà essere aiutati per fare richiesta dell’identità digitale (SPID), per prenotare online appuntamenti o per usufruire dei servizi anagrafici e delle iscrizioni scolastiche.

E’ possibile velocizzare i processi rendendoli più immediati

Come Amministrazione ci stiamo muovendo in questa direzione anche con altre iniziative. Da qualche settimana, per esempio, è possibile ritirare i certificati anagrafici direttamente presso le edicole. Ringrazio il presidente del Municipio XIV e i suoi uffici, il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità del Municipio e il Centro Sociale Anziani di Ottavia per il grande lavoro svolto. Un ringraziamento anche alla Fondazione Mondo Digitale e a tutti i ragazzi del Liceo Gassman oggi presenti.