Padova: misure per il contenimento dell’inquinamento

L’Arpav ha comunicato i dati validati sulle concentrazioni di PM10 nell’aria.

Abbiamo superato i dieci giorni di sforamento dei limiti consentiti per legge (50 µg/m3 di PM10) e di conseguenza siamo passati al livello di allerta rosso.

Le misure relative resteranno in vigore fino alla nuova comunicazione da parte di Arpav, che sarà giovedì 5 febbraio.

Ricordiamo che è vietata la sosta con motore acceso per tutti i veicoli e, a differenza del livello arancione, è vietata la circolazione anche dei mezzi commerciali Euro 4.

Rimangono quindi fermi

autoveicoli (privati e commerciali) alimentati a benzina Euro 0 e Euro 1,

autoveicoli (privati e commerciali) alimentati a diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4,

motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell’01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE.

Per gli autoveicoli commerciali diesel Euro 4, la limitazione è dalle ore 8:30 alle 12:30.

Aumentano le limitazioni anche per gli impianti di riscaldamento

La temperatura degli ambienti non deve superare:

i 19 gradi (con tolleranza di 2° C) nelle abitazioni, negli uffici e negli esercizi commerciali,

i 17 gradi (con tolleranza di 2° C) negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali.

E’ previsto inoltre il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici (caldaie, stufe, caminetti…) alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet…) di classe 1 stella, 2 stelle e 3 stelle (classificazione ai sensi del Decreto n. 186 del 07/11/2017), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo.