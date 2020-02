Il Papa:”Il malato non è un numero ma una persona bisognosa di umanità”

“Umanizzare” la medicina e la realtà “ospedaliera e sanitaria”: il “malato non è un numero”, è una persona che ha bisogno di “umanità”. Questa la riflessione del Papa ricevendo in Vaticano medici, infermieri, personale amministrativo e dirigenti del Gruppo Villa Maria care and research, da quarant’anni attivo nel settore della sanità e al servizio della salute delle persone. Si tratta di strutture, presenti in Italia ma anche in Polonia, Francia, Albania, Russia, Ucraina, che – nota Francesco – sono “al servizio della vita umana segnata dalla malattia”.

Accoglienza e conforto

È auspicabile, dice il Pontefice, che i luoghi di cura siano sempre più “case di accoglienza e di conforto”, dove il malato possa trovare “amicizia, comprensione, gentilezza e carità”.

È necessario stimolare la collaborazione di tutti, per venire incontro alle esigenze dei malati con spirito di servizio e atteggiamento di generosità e di sensibilità. Questo non è facile, perché il malato è ammalato, e perde la pazienza e tante volte è “fuori di sé”. Non è facile, ma si deve fare. Per raggiungere tali obiettivi, occorre non lasciarsi assorbire dai “sistemi” che mirano solo alla componente economico-finanziaria, ma attuare uno stile di prossimità alla persona, per poterla assistere con calore umano di fronte alle ansietà che la investono nei momenti più critici della malattia.

Il Dio della prossimità

Il Papa incoraggia alla “prossimità” e si sofferma su tale parola.

Prossimità: non dobbiamo dimenticarla. Anche la prossimità – permettiamoci di dire – è il metodo che ha usato Dio per salvarci. Già al popolo ebreo diceva: “Dimmi tu, quale popolo ha i suoi dei così vicini, così prossimi come tu hai me?”. Il Dio della prossimità si è fatto prossimo in Gesù Cristo: uno di noi. La prossimità è la chiave dell’umanità e del cristianesimo.

Preparazione tecnica e morale

Francesco incoraggia il Gruppo Villa Maria a perseverare con “dedizione” nelle opere intraprese, sottolineando come le strutture che sono “luoghi di sofferenza ma anche di speranza e di esperienza umana e spirituale” possano essere sempre più improntate alla “solidarietà” e all’“attenzione” per la persona malata.