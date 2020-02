Frate: “Credo che mi spetti l’ultima parola su tutta quanta questa vicenda”

Così l’onorevole Flora Frate sulla sua pagina Facebook:

Credo che mi spetti, in quanto diretta interessata, l’ultima parola su tutta quanta questa vicenda. Prima però voglio #ringraziare amici, elettori e colleghi per le attestazioni di stima che mi stanno rivolgendo sia in pubblico che in privato. Leggo con dispiacere, ma con profondo rispetto, le critiche e gli attacchi. Ma è giusto che sia così, il dissenso ha una dignità politica che va sempre tutelata. Tutt’altra storia per quanto riguarda l’ingiuria, i commenti diffamatori, i post gratuitamente denigratori, l’accanimento di quei leoni da tastiera che senza conoscere nulla di me, della mia militanza di lungo corso, della mia storia sindacale e politica si sentono in diritto di spargere fango. E trovo ancor più deprimente che qualche vecchia signora di Palazzo Santa Lucia alimenti polemiche pretestuose, edificate sull’acqua, per il solo gusto di primeggiare sulla pelle degli altri. Ma si sa, c’è che chi ambisce a costruire e chi a distruggere, facendo terra bruciata; cattive abitudini cui nessun partito è immune.

Le rendicontazioni

Le famigerate #rendicontazioni – che oggi vengono blandamente classificate come un impegno verso i cittadini – sono state motivo di continue e reiterate condotte vessatorie (telefonate, messaggi, email) nei confronti di noi tutti per mesi, spacciandole per un presunto obbligo contrattuale. Ebbene, all’atto dell’accettazione della candidatura mi sono impegnata a versare parte dello stipendio al Bilancio dello Stato – cosa che ho fatto puntualmente – e non in favore di un Comitato non previsto dallo Statuto del M5S, da quello del Gruppo parlamentare e dal Codice Etico, mai deliberato e/o ratificato dalle rispettive Assemblee e che andava a modificare, in via successiva ed arbitraria, tutti gli accordi antecedentemente stipulati. E poiché viviamo in uno Stato di Diritto – chiedo scusa per la parolaccia- ho scritto una lunga memoria difensiva depositata al Collegio dei Probiviri, con la quale eccepivo la violazione dei patti assunti, la carenza di trasparenza circa l’accessibilità al conto corrente e la totale insussistenza dell’obbligatorietà giuridica della dazione in denaro trattandosi, piuttosto, di liberalità economiche.

Tutela di un principio

Qui non si tratta di soldi, non avrei mai perso la faccia per una manciata di denari. Alla base c’è la tutela di un principio: le regole vanno rispettate fintanto che si opera in buona fede, ma quando queste vengono distorte artatamente, ad uso e consumo delle esigenze del momento, con una perversa trasfigurazione semantica e manipolando la realtà dei fatti, allora no, non sono d’accordo. Cacciano me perché non in regola dal 2019, ma si invoca la flessibilità per il Senatore Giarrusso, che dal 2018 non ha fatto un solo pagamento, inclusi quelli al Bilancio dello Stato. Evidentemente, i suoi argomenti sono stati più persuasivi, e pregnanti, dei mei. Le regole sono regole, ma per qualcuno un po’ meno.

A ciascuno il suo

In questi due anni sono stata sempre – sempre, sempre, sempre – accusata di non essere una grillina della prima ora. Certo, lo confermo e non me ne vergogno. La mia storia politica inizia sui #territori, nell’#università e nel #Sindacato (cui devo tanto). Molti di quelli che oggi si ergono a statisti non li ho mai incontrati nelle piazze, nelle stagioni più intense del conflitto sociale, nelle mobilitazioni collettive. Io c’ero, loro no. E il mio impegno non è mai stato condizionato, eterodiretto o autorizzato da qualche algoritmo. Io ho un passato da difendere, altri non so. A ciascuno il suo.

Conflittualità mai mancate

Dal 5 marzo 2018, se avessi voluto, avrei potuto sedere in un Gruppo parlamentare diverso da quello del M5S. Ma non l’ho fatto perché davvero volevo dare il mio contributo, con particolare attenzione al mondo della #scuola e alla stabilizzazione dei #precari. Le conflittualità non sono mai mancate, certo, ma sono sempre stata convinta che è dall’interno che le cose si possono cambiare. E credevo, peccando di ingenuità, che gli Stati Generali potessero essere un appuntamento importante dove confrontare tesi e proposte, per decidere democraticamente il futuro del Movimento e delineare insieme una gestione collegiale nel rispetto delle diverse sensibilità culturali. Ero pronta a fare la mia parte, ma me lo hanno impedito.

Continuerò con la stessa passione

Continuerò a fare il mio lavoro alla Camera dei Deputati con la stessa passione di sempre: lo devo alle persone che mi hanno sostenuta in campagna elettorale – ed è anche grazie a loro che il M5S è il primo partito in Parlamento – e a tutti coloro che ho conosciuto in questi anni e coi quali ho preso impegni che intendo portare avanti. Saluto gli amici con cui ho condiviso questo percorso, mentre di altri in tutta franchezza non ne sentirò la mancanza. E credo che il sentimento sia affettuosamente ricambiato.

Questa storia, per me, finisce oggi. Non intendo più parlarne e da lunedì si torna al lavoro sulle attività del #Governo.