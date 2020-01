Raggi: “Installeremo nuove strisce pedonali a led in alcune strade della periferia”

Così la prima cittadina della capitale:

È un sistema che abbiamo già realizzato in via Tuscolana, di fronte alla stazione della metro A di Anagnina e simile a quello presente in via dell’Amba Aradam, all’incrocio con Porta Metronia.

Da quest’estate inizieremo i lavori per allargare la mappa degli attraversamenti a led di Roma: in via Isacco Newton all’altezza del civico 84, nel quadrante sud-ovest della città, in via di Pietralata angolo via Pan, nella zona nord-est, in via Casilina, all’altezza della metro Borghesiana nella periferia est, e in via del Fosso di Bravetta all’intersezione con via degli Amodei.

Il meccanismo è semplice: grazie ai sensori di rilevamento le strisce pedonali si accendono nel momento in cui il pedone attraversa la strada e si spengono nel momento in cui si allontana.

Questa tecnologia innovativa garantirà maggiore visibilità e illuminazione. Rendere le nostre strade più sicure è una nostra priorità.