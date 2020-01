Taruffi: “Ora corpo e gambe a un’Emilia Romagna coraggiosa e progressista”

Quando abbiamo iniziato a costruire il percorso che ci avrebbe portato alle elezioni in Emilia-Romagna, avevamo in mente due obbiettivi precisi: contribuire a fermare l’avanzata della destra guidata dalla Lega di Salvini ed essere determinanti per spostare verso l’ala sinistra ed ecologista l’asse del governo dell’Emilia-Romagna.

No a sigle

Eravamo ben consapevoli che non si trattava di costruire l’ennesimo cartello di sigle.

La portata della sfida che avevamo di fronte esigeva qualcosa di più e di diverso. Che non nascondesse le appartenenze e la storia di nessuno senza limitarsi ad essere una pura sommatoria di appartenenze e di storie. Un progetto che mettesse al centro del proprio agire due temi fondamentali ed inscindibili: transizione ecologica e lotta alle disuguaglianze. Un progetto capace di rivendicare le tante cose buone fatte in questa Regione e al contempo di indicare i punti critici su cui è necessaria discontinuità.

Così ha iniziato a prendere vita e forma Emilia-Romagna Coraggiosa • Ecologista e progressista