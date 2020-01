Raggi: “Le talpe per la realizzazione della della metro c proseguono il cammino”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Le “talpe” per la realizzazione della della metro c proseguono il cammino per scavare il tunnel attraverso il quale la metropolitana raggiungerà il centro di Roma. Grazie a un grande lavoro di squadra con gli uffici comunali e alla collaborazione del Governo, le zone più periferiche saranno collegate al cuore della città, a piazza Venezia, dove sono già in corso i carotaggi e tutte le prove tecniche per la realizzazione della nuova fermata: sono interventi importanti e necessari per stimare con certezza tempi e costi del completamento della tratta.