Speranza sulle Regionali, modello emiliano è crescita e protezione sociale

“Sono molto contento della netta vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia Romagna. Una regione in cui la crescita economica non è mai stata messa in contraddizione con la protezione sociale”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Articolo Uno e Ministro, Roberto Speranza. “Il cuore del modello emiliano-romagnolo per me è questo: più diritti, più welfare, più protezione sono la premessa per costruire un’economia più forte e dinamica.

È la strada da seguire anche nella nostra azione di governo che ora va rilanciata proprio a partire dalla questione sociale.

Grazie a tutti i candidati di Articolo Uno, in Emilia come in Calabria, per il bel lavoro fatto”, aggiunge Speranza.

