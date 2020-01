Morra: “I cittadini onesti di Calabria si mettano in gioco”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

Qui ci sono alcuni titoli di giornale che negli ultimi mesi ci hanno permesso di sapere che:

A)15 magistrati in servizio in Calabria sarebbero indagati per corruzione e ‘ndrangheta (17 gennaio 2019);

B)il Procuratore Capo di Castrovillari trasferito dal CSM in altro ruolo (27 novembre 2019);

C)il Procuratore Aggiunto della DDA di Catanzaro, di fatto al fianco del Procuratore Gratteri ogni giorno, trasferito anch’egli dal CSM per corruzione il 21 gennaio 2020);

D)tenente colonnello in precedenza comandante del nucleo provinciale di Catanzaro arrestato per aver favorito uomini accusati di essere parte di sodalizi di ‘ndrangheta (19 dicembre 2019)…

Tanti altri ancora…

E si potrebbe ricordare di tanti altri uomini e donne delle istituzioni (poliziotti, sindaci, dirigenti e funzionari, prefetti, ex consiglieri regionali, ex parlamentari, ma anche giornalisti ed avvocati) che si è scoperto non esser proprio cristallini, anzi. C’è altro da aggiungere per capire che fra il Pollino e lo stretto di Messina si deve usare grande, grandissima prudenza?

Ci sono per fortuna dei fari, magistrati assolutamente al di sopra di ogni sospetto, ma da soli non è detto che ce la facciano ad estirpare la malapianta della ‘ndrangheta.

Rimettersi in gioco

C’è necessità, come ha sottolineato il dottor Gratteri in diversi interventi pubblici, che i cittadini onesti di Calabria si mettano in gioco.

Altrimenti è solo questione di tempo e l’erba cattiva infestante che con fatica magistratura e forze dell’ordine serie riescono a strappare rinascerà, riprendendosi spazi e sottraendo diritti e libertà agli altri.