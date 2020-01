Appendino: “Bonaccini è stato premiato dai suoi cittadini”

Così la sindaca torinese sulla sua pagina Facebook:

Allo stesso tempo, credo che molte persone abbiano deciso che, anche nel perimetro di una competizione elettorale, per quanto aspra, ci siano dei confini, nei toni, nei gesti, nelle immagini, nelle parole, che non possono essere valicati. Il rancore e l’intolleranza non possono essere cifra della Politica.

Il risultato del MoVimento 5 Stelle invece, è quello di chi non crede più in se stesso. Per ripartire bisogna innanzitutto ritrovare l’orgoglio di appartenere a un progetto e, soprattutto, concentrarci e lavorare sui temi che ci uniscono e che riguardano, da vicino, le vite delle persone come ambiente, innovazione, lavoro, sicurezza e sociale.