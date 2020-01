Milano: gli eventi del Giorno della Memoria

Gli appuntamenti di domani, lunedì 27 gennaio, Giorno della Memoria, ai quali parteciperanno i rappresentanti dell’Amministrazione:

• Ore 9.30, assessore Roberto Tasca (Bilancio), deposizione corone presso l’ex albergo Regina in via Silvio Pellico 7.

• Ore 9.30, assessora Laura Galimberti (Educazione), seminario Università degli Studi Milano Bicocca.

• Ore 10.30, assessore Lorenzo Lipparini (Partecipazione), consegna delle Medaglie d’Onore presso l’Istituto d’Istruzione Superiore C. Cattaneo, Piazza Vetra 9.

• Ore 11.00, presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé, incontro con gli studenti promosso da ANED, Palazzo Reale.

• Ore 18.00, assessore Pierfrancesco Maran (Urbanistica), inaugurazione mostra “Arte, testimonianza, memoria”, Casa della Memoria.

• Ore 20.00, assessora Roberta Cocco (Trasformazione digitale), Conservatorio G. Verdi, Serata commemorativa – Associazione Figli della Shoah.