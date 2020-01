Raggi: “Netflix ha scelto Roma per aprire la sua nuova sede”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Netflix ha scelto Roma per aprire la sua nuova sede. Una notizia positiva che conferma come la nostra città sia leader dello sviluppo in Italia. E sempre più Capitale mondiale del cinema e dell’audiovisivo.

La scelta del colosso digitale americano dell’intrattenimento dimostra come Roma sia capace di attrarre gli interessi di importanti aziende internazionali che, oggi, tornano ad investire da noi. Così com’è stato, recentemente per Aruba, azienda leader nella fornitura di servizi online, che ha deciso di realizzare nella nostra città il suo Hyper Cloud Data Center.

Molte aziende internazionali vedono finalmente in Roma una opportunità di sviluppo e crescita. È un risultato di cui sono molto orgogliosa perché tutto ciò significa investimenti, nuovi posti di lavoro e più benefici per la città. A Roma oggi si investe e si cresce.