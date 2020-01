Morra: “Elogio per chi la battaglia contro la droga la fa con gli arresti”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

Ma la battaglia la si vincerà definitivamente quando saremo capaci di prevenire la domanda di quelle sostanze da parte di tanti consumatori che, consegnandosi alla dipendenza, diventano schiavi degli spacciatori e problema per loro stessi e per le loro famiglie.

Ah, scusatemi, devo lasciarvi: stanno citofonando.

No, non è lui: è un venditore porta a porta…