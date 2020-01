Frosinone, concorso di Natale: la premiazione degli studenti

Anche quest’anno, come da tradizione, si è tenuto il concorso di Natale organizzato dall’Amministrazione comunale di Frosinone, rivolto alle scuole dell’infanzia, elementari e medie del capoluogo, in collaborazione con i docenti e i dirigenti scolastici. Nei prossimi giorni, saranno consegnati gli attestati con i nomi dei vincitori. L’iniziativa è un modo di esprimere il senso del Natale esaltando i valori del rispetto, dell’amicizia, della collaborazione, evidenziandone gli aspetti più incisivi legati alla tradizione religiosa e popolare di questa festa che ha segnato la storia di tutta l’umanità. I presepi e gli alberi di Natale realizzati dagli alunni sono stati giudicati dall’apposita commissione (formata dall’assessore all’istruzione Valentina Sementilli, dal critico Alfio Borghese e dal funzionario dell’ufficio comunale Valeria Saiardi) secondo i criteri di originalità, creatività, impatto e qualità artistica.

I vincitori

Il 1° Premio Sezione “Albero di Natale” è stato assegnato al III Istituto Comprensivo con la Scuola Media “N. Ricciotti”; il 1° Premio Sezione “Presepe” al II Istituto Comprensivo, con la Scuola Primaria “La Rinascita”. Premio speciale al I Istituto Comprensivo – Scuola Primaria “Lago Maggiore”, per il Presepe realizzato con materiale di riciclo. Premio della critica al IV Istituto Comprensivo, con la Scuola Media “Campo Coni”, per la composizione della natività mediante origami. Premio per l’originalità al IV Istituto Comprensivo, Scuola dell’Infanzia “Via Arno”, che ha allestito la scena della natività usando sassi. Riconoscimento anche per la Scuola Primaria Paritaria Sant’Agostino per il Presepe con il mosaico (sezione tradizione) e anche per il II Istituto Comprensivo, Scuola dell’Infanzia Suor Teresa Spinelli, per il Presepe realizzato con frutta secca (sezione simpatia). Premio speciale per il riciclo e per la grande attenzione all’ecosistema, al II Istituto Comprensivo – Scuola Media “L.Pietrobono”, per il Presepe nell’Albero con dischetti di cotone.