Raggi: “Buon concorso a tutti!”

Gli studenti, dalla IV elementare al V Liceo, avranno la possibilità di creare la ‘ventunesima vignetta’ del fumetto sul Nuovo Regolamento di Polizia Urbana che abbiamo distribuito in tutte le scuole romane. I ragazzi potranno partecipare con un disegno, una poesia, un testo o un video illustrando le proprie idee e proposte su come “proteggere il cuore di Roma”, anche raccontando le proprie esperienze.

In questo modo saranno gli stessi studenti i promotori delle regole di buona convivenza e della campagna di educazione civica che stiamo portando avanti. Sono convinta che coinvolgere i ragazzi sia il primo passo per trasformare gli studenti in cittadini attivi, consapevoli e propositivi. Dunque, spazio alla creatività per disegnare un futuro migliore.

Invito studenti, classi e scuole a partecipare. Buon concorso a tutti!