Previsioni meteo per il week end 18-20 gennaio 2020

Roma

Tempo generalmente instabile nella giornata di sabato con qualche pioggia al mattino; tempo più asciutto in serata. Tempo generalmente stabile domenica con nuvolosità diffusa anche compatta sia nelle ore diurne sia poi in serata. Temperature comprese tra +3°C e +11°C.

Lazio

Tempo generalmente instabile nella giornata di sabato con piogge diffuse su tutti i settori, localmente più intense sulla costa e locali nevicate fino a 1200 metri sui rilievi. In serata il tempo tenderà a tornare stabile su tutto il territorio. Tempo stabile domenica con cieli prevalentemente nuvolosi sulla costa e sui settori interni nelle ore diurne come anche nelle ore serali; locali nevicate fino a 800 metri in Appennino.

In Italia

Tempo generalmente instabile su gran parte delle regioni settentrionali con piogge a tratti intense specie su Triveneto, settori costieri adriatici ed Emilia-Romagna. Più asciutto al Nord Ovest con ampie schiarite su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Quota neve oltre i 4-600 metri.

Molte nubi ovunque con precipitazioni deboli o al più moderate precipitazioni sparse. Più frequenti su Lazio, Marche e Toscana. Quota neve localmente al di sotto dei 1100-1200 metri, in calo sull’Appennino marchigiano nella sera-notte fino a 5-600 metri.

Locali addensamenti sui settori tirrenici di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia con deboli precipitazioni concentrate perlopiù al pomeriggio e in serata. Locali piovaschi attesi anche sulla Puglia meridionale. Più asciutto altrove.

Temperature in sensibile calo nei valori massimi al Centro-Nord.