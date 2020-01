Padova, la Polizia Locale sequestra 11 dosi di eroina

Verso le 17:40 di ieri, 15 gennaio, una pattuglia della Polizia Locale – Squadra Nord in servizio di controllo del territorio a piedi, è intervenuta in prossimità del cavalcaferrovia Borgomagno, lato via Aspetti, per un’accesa lite fra due uomini di etnia nord africana. Gli agenti hanno provveduto a dividere fisicamente le due persone che erano già “passate alle vie di fatto” per motivi che non si sono potuti accertare.

Durante l’intervento uno dei due uomini coinvolti nell’alterco è riuscito a darsi alla fuga rendendosi irreperibile, mentre l’altro, rivelatosi poi di minore età, è stato fermato e subito sottoposto a perquisizione personale.

11 involucri sequestrati

La perquisizione ha portato al rinvenimento ed al sequestro di 11 involucri contenenti sostanza stupefacente che il ragazzo nascondeva.

m​Informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale dei Minori di Venezia, la Polizia Locale ha provveduto all’accompagnamento del giovane fermato al gabinetto di fotosegnalamento per i rilievi fotodattiloscopici finalizzati all’identificazione.

Eroina

Tramite narcotest effettuato presso gli uffici del Reparto Polizia Giudiziaria si accertava inoltre che la sostanza era del tipo eroina, per un quantitativo netto complessivo di gr. 6.75 già suddiviso in 11 dosi pronte alla vendita.

La persona che deteneva la droga, identificata in B. I. R di anni 17 e di nazionalità tunisina, è stata deferita a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività rientra nei costanti servizi di presidio e prevenzione dello spaccio e di ogni altra condotta illecita svolti dal personale di prossimità e della Squadra Sicurezza Urbana della Polizia Locale nell’ansa Borgomagno e nella cosiddetta “prima Arcella”.