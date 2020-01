Morra: “Sarà bellissimo”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

Stare insieme ad altri propri simili con relazioni spesso conflittuali e contraddittorie senza far venir meno le ragioni dello stesso stare assieme non è per nulla semplice e chi non ha conoscenza della complessità della psicologia dei singoli e dei gruppi parte decisamente svantaggiato. E se poi quest’ultimo ha la possibilità di decidere per tanti od addirittura per tutti, spesso produce danni irreparabili. Ma l’ulteriore caos prodotto non deve spaventare: l’entropia è la condizione in cui riusciamo a sopravvivere da millenni come esseri umani, ed abbiamo il dovere morale di continuare.

Sarà bellissimo.