Firenze, riparte il Consiglio Comunale dei ragazzi

Inserito fra i progetti de Le Chiavi della Città, con lo scopo di fornire ai giovani le informazioni basilari sul funzionamento dell’amministrazione comunale e sulle sue articolazioni.

Giovedì sono riprese le sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi

Con la partecipazione di due classi delle scuole medie San Brunone e Papini.

Il Consiglio comunale di Firenze aperto ai ragazzi si svolgerà da ora in poi con cadenza settimanale nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio.

Simulazioni di democrazia

Le sedute sono simulazioni della Democrazia rappresentativa esattamente come è nella realtà, con la presentazione di atti, discussioni, dibattiti e votazioni per mostrare cosa vuol dire prendere delle decisioni per la comunità nel suo complesso. E’ un modo anche per ripassare la storia di Firenze e insegnare ad amare la politica.

Aperto ai ragazzi

Il Consiglio comunale di Firenze aperto ai ragazzi, inserito ne Le Chiavi della Città, è un progetto gratuito che ha per scopo quello di fornire ai ragazzi le informazioni basilari sul funzionamento dell’amministrazione comunale e sulle sue articolazioni, contribuire a far diventare i ragazzi i cittadini di domani dando loro lo spazio in cui far valere le loro opinioni e i loro desideri e promuovere un percorso di educazione partecipata dando la possibilità ai ragazzi di illustrare possibili interventi da realizzare per una città più vivibile, attraverso anche l’attivazione di una consultazione periodica sui problemi inerenti il loro territorio di appartenenza.