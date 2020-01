GF vip, Salvo Veneziano squalificato per frasi sessiste

L’avvocato Daniele Bocciolini è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Salvo Veneziano squalificato dal GF Vip per le parole violente e sessiste sulla modella e influencer Elisa De Panicis

“Persone che usano quel linguaggio si auto squalificano dalla vita –ha affermato Bocciolini-. La tv una volta poteva anche educare ed indirizzare, non è mai troppo tardi per decretare la fine dei reality. Penso che il genere reality sia morto. Signorini ci ha messo molto impegno, ma un cast formato da ex tronisti e cosiddetti influencer è ancora più noioso della realtà. L’intellettuale che va al GF, come Barbara Alberti, è la fine del reality. Personaggi come Salvo Veneziano meriterebbero un sano silenzio. Linciaggio sul web nei confronti della sua famiglia? Mi fa sorridere e trovo grottesco che il mondo del web, dove regna l’odio tutti i giorni, faccia la mestrina dalla penna rossa e afferma che queste cose non si dicono. Spesso purtroppo questo tipo di linguaggio, questo tipo di sessismo rivela anche un’ipocrisia. Quei concorrenti che ridevano di gran gusto alle frasi di Salvo Veneziano dovrebbero suscitare una riflessione sul linguaggio che spesso noi uomini adottiamo. Bisogna fare una battaglia seria sul linguaggio, contro l’odio”.

