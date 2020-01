Conte: “Un piacere accogliere a Palazzo Chigi il Primo Ministro del Regno dei Paesi Bassi, Mark Rutte”

Così il premier Giuseppe Conte sulla sua pagina Facebook:

È stato un piacere accogliere a Palazzo Chigi il Primo Ministro del Regno dei Paesi Bassi, Mark Rutte. Ho avuto con lui un ampio e proficuo confronto su tematiche a cui entrambi teniamo particolarmente come l’agenda europea e gli sviluppi dello scenario internazionale, con un aggiornamento sulla situazione in Libia e sui recenti accadimenti in Iran.