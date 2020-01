Ronciglione: arrestato un pregiudicato evaso dagli arresti domiciliari

I carabinieri del nucleo operativo e Radiomobile della compagnia di Ronciglione, durante un servizio perlustrativo per prevenire i reati

di criminalità comune, hanno notato un pregiudicato che camminava per le vie del paese, ma immediatamente riconosciuto, sapevano che doveva trovarsi in regime di detenzione domiciliare e subito lo hanno bloccato per verificare il motivo del suo allontanamento dall’ abitazione; al termine delle verifiche avendo avuto contezza lo stesso fosse evaso, lo hanno subito dichiarato in arresto e tradotto presso la sua abitazione in regime di detenzione domiciliare.