Oriolo Romano: arrestato uno spacciatore di cocaina

I carabinieri della stazione di Oriolo Romano, hanno arrestato uno spacciatore, sorpreso nei pressi della sua abitazione con tre involucri contenenti 86 grammi di cocaina; durante un servizio di perlustrazione serale, mirato all’ osservazione di eventuali mezzi sospetti in transito, i carabinieri della stazione, hanno visto muoversi in un terreno adiacente una abitazione, un soggetto a bordo di un’ autovettura, ed hanno deciso di fermarlo e controllarlo.

Segni di nervosismo

Immediatamente lo stesso dava segni di nervosismo, così i carabinieri hanno deciso di perquisirlo, sia personalmente , che la sua auto e la sua abitazione che era poco distante da dove era stato fermato; al termine della perquisizione lo hanno trovato con ben 86 grammi di cocaina divisa in tre involucri, oltre a materiale per il confezionamento; quindi immediatamente lo spacciatore veniva dichiarato in arresto e tradotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.